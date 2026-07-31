مشروع فيفا: الاتحاد الآسيوي يعارضه ورئيس حكومة بريطانيا يهاجمه واستقالة مستشار إنفانتينو

تصاعد الرفض لمشروع "فيفا" التجاري بالشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أعلن الاتحاد الآسيوي معارضته، واستقال مستشار إنفانتينو، كارلوس كورديرو، مع انتقادات بريطانية شديدة، بينما تعهد فيفا بمشاورات "ديمقراطية"، متمسكا بالسيطرة و"عدم بيع اللعبة".

تتواصل تداعيات مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في أوساط اللعبة الشعبية الأولى، وفي آخر فصولها، رفض الاتحاد الآسيوي للعبة المشروع، مقابل دعوة نظيره الأوقيانوسي إلى "دراسته"، فيما عارضه كارلوس كورديرو مستشار رئيس فيفا، جاني إنفانتينو، وقدّم استقالته بأثر فوري.

ويقوم المشروع على إنشاء شركة تحمل اسم "فيفا فوروورد إنتربرايز"، وهي شركة مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، تتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة لفيفا.

ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس فيفا المؤلف من 38 عضوا، إضافة إلى موافقة غالبية الاتحادات الوطنية الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحادا.

لكن موجة معارضته تتصاعد تدريجيا، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (إيه أف سي) دعم نظيريه الأوروبي (ويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، المعارضين للمشروع، بهدف "حماية كأس العالم"، بحسب ما جاء في بيان له الجمعة.

وقال الاتحاد القاري الذي يضم 47 عضوا، إنه "في ضوء المواقف التي عبّر عنها ويفا وكونكاكاف، وكذلك الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، يري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مشروع ’فيفا فوروورد إنتربرايز’ المقترح لا يمكنه، بشكل واقعي، تحقيق الإجماع الواسع والوحدة الضروريين للمضي به قدما".

ومن دون أن يعلن معارضة واضحة للمشروع، عدّ "إيه أف سي" أن "أي مقترح قد يهدد وحدة كأس العالم وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه"، وذلك غداة تلويح ويفا بمقاطعة مسابقات فيفا، أعقبه رفض بالإجماع من كونكاكاف.

ورأى الاتحاد الآسيوي أن هذا المشروع "سلّط الضوء على نقاط الضعف الجوهرية في آليات التشاور واتخاذ القرار داخل فيفا"، داعيا الاتحاد الدولي إلى إجراء "مراجعة عاجلة لإطار الحوكمة الخاص به".

وأضاف أن "مشروعا بهذه الأهمية بإمكانه التأثير على المستقبل التجاري والرياضي والاستراتيجي لكرة القدم العالمية، لا ينبغي أن ينبثق عن إجراءات تمنح الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء وحتى الهيئات القيادية في فيفا شعورا بأنها مستبعدة من العملية".

ومن ناحيته، أعلن اتحاد أوقيانوسيا للعبة (أو أف سي) اتحاداته الأعضاء الـ11 إلى "دراسة" مشروع فيفا، و"المشاركة في عملية التشاور" التي أطلقها الأخير.

وقال في بيان إنه "سيتم بحث هذا المقترح من قبل اللجنة التنفيذية للـ’أو أف سي’، خلال اجتماعها المقبل في آب/ أغسطس. ويدعو ’أو أف سي’ اتحاداته الأعضاء إلى دراسة هذا المقترح والمشاركة في عملية التشاور".

ولم يصدر عن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أي موقف حتى الآن.

رئيس الحكومة البريطانية: إنفانتينو ليس "الشخص المناسب"

وعدّ رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنهام، الجمعة، أن جاني إنفانتينو ليس "الشخص المناسب" لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عقب الإعلان عن مشروع يتيح فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة فيفا.

وقال رئيس الحكومة البريطانية للصحافيين خلال زيارة إلى مدينة شيفيلد في شمال إنجلترا: "كان هذا اقتراحا فاضحا. ومجرد التفكير فيه يُظهر، في رأيي، أن (جاني إنفانتينو) ليس الشخص المناسب لقيادة فيفا".

كورديرو يستقيل وألونسو يعارض

من جهته، قدّم المستشار الرئيس لإنفانتينو، كارلوس كورديرو، استقالته بأثر فوري الجمعة، معربا عن معارضته "بشكل قاطع" مشروع فيفا.

وكتب المصرفي الأميركي السابق عبر منصة "لينكدإن": "لنكن واضحين: لم أؤدِ أي دور في هذا المقترح، وأنا أعارضه بشكل قاطع. إنه أمر سيئ بالنسبة إلى الاتحادات الأعضاء في فيفا، وسيئ بالنسبة إلى كرة القدم، وسيئ بالنسبة إلى مستقبل اللعبة على المدى الطويل".

ويعمل كورديرو منذ أكثر من خمسة أعوام في فيفا، حيث يُنظر إليه على أنه "أحد أبرز القيادات في عالم كرة القدم".

كما تولّى منصب المستشار الرئيس لفريق العمل التابع للبيت الأبيض، والمكلف بالإشراف على الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026، وهو المنصب الذي عيّنه فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتُمثّل استقالته ضربة جديدة لإنفانتينو الذي يواجه تصاعدا مستمرا في المعارضة لمشروعه المقترح منذ الثلاثاء.

بدوره، قال المدرب الإسباني الجديد لتشلسي الإنجليزي، شابي ألونسو، إن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن أيدي مستثمرين من القطاع الخاص، وأن تظل "ملكا للجماهير".

وأعرب بطل العالم مع إسبانيا عن دعمه لموقف ويفا، وقال: "أعتقد أن كرة القدم يجب أن تكون للجماهير، لا في أيدي القطاع الخاص. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحبها بها. لقد شاهدنا كأس عالم رائعة، وهناك أمور يجب أن تبقى كما هي. لذا، من الجيد الدفاع عن مصالح الآخرين".

مشاورات "مفتوحة وديمقراطية"

أمام موجة الاعتراضات، ردّ فيفا على منتقديه، الجمعة، متعهّدا بالمضي قدما في مشاورات "مفتوحة وديمقراطية" مع أصحاب المصلحة بشأن خطة مقترحة لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص.

ويطمح فيفا من خلال إنجاز هذا المشروع إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب هدفه المعلن.

وقال فيفا في بيان، إن جميع الاتحادات الأعضاء يجب أن تتاح لها فرصة دراسة الخطة.

وأضاف: "لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدا".

وذكر فيفا أنه استمع إلى الملاحظات الواردة من الاتحادات القارية، بما في ذلك ويفا واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وجاء في البيان: "نحترم الآراء والمخاوف التي تم التعبير عنها علنا، ونجدد التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية".

وكان فيفا قد قال إن الخطة قد توفر ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، استنادا إلى تقييم بقيمة 20 مليار دولار لمبادرة "فيفا فوروورد إنتربرايز"، لكنه أكد أن المستثمرين من القطاع الخاص سيبقون مساهمين أقلية بنسبة تقارب 20% في الشركة.

كما أكّد أنه سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة، وكذلك "بالسلطة الحصرية" على حوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة والقرارات التنظيمية وغيرها.

وفي حال الموافقة عليه، قد يمنح المشروع كلا من الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا دفعة مالية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار في مطلع عام 2027، كما سيرفع مخصصات التمويل للدورة 2027-2030 من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.