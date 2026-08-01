نفاد تذاكر أول مباراة لزيدان مدربا لفرنسا خلال أقل من 24 ساعة

حظيت أول مباراة للمدرب زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بإقبال جماهيري لافت، بعدما بيعت جميع تذاكر مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، والبالغ عددها 80 ألف تذكرة، خلال أقل من يوم.

ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان في منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثا كبيرا مكتظا بالجماهير، حين سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية، بعدما نفدت تذاكر المباراة، وعددها 80 ألفا، خلال أقل من يوم.

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وذكرت ذلك إذاعة "مونت كارلو" في موقعها الإلكتروني، أن تذاكر المباراة أمام إيطاليا التي ستقام في ملعب "دو فرانس" يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر والبالغ عددها 80 ألف تذكرة، قد نفدت.

وشهدت تذاكر المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا بعد فتحها الساعة الثانية بعد ظهر أمس الجمعة، ونفدت في أقل من 24 ساعة، وذلك وفق ما أعلنه المنتخب الفرنسي عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس رابطة جماهير المنتخب الفرنسي، جان بابتيست مونتارنييه، لإذاعة "مونت كارلو": "نشهد حماسا كبيرا بعد نهاية البطولات الكبرى، لكن هذه المرة التأثير واضح للجميع بسبب زيدان، لأن الجميع يريد الذهاب للملعب لرؤية المدرب الجديد الذي يعد رمزا للكرة في بلادنا".

وكان المنتخب الفرنسي قد حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعدما خسر في قبل النهائي (2-0) أمام إسبانيا، و(6-4) أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ورحل ديديه ديشان عن منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليتولى زيدان المسؤولية حيث تم تعيينه يوم 28 يوليو/ تموز الماضي.