يوفنتوس يدعم صفوفه بضم كولو مواني وكريم علي بيغوفيتش

عزز يوفنتوس الإيطالي هجومه بإتمام التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني قادما من باريس سان جيرمان، إلى جانب ضم المهاجم البوسني الشاب كريم علي بيغوفيتش من باير ليفركوزن، بعقدين يمتدان حتى صيف 2031، ضمن مساعي النادي لتدعيم تشكيلته استعدادا للموسم

مواني خلال الإعلان عن انتقاله إلى يوفينتوس، الأحد (Getty Images)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، انتقال لاعبه راندال كولو مواني مهاجم الفريق إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتد حتى صيف 2031.

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وانتقل اللاعب الفرنسي الدولي إلى يوفنتوس بعد مفاوضات مطولة استمرت أسابيع بين الناديين، نوقش خلالها احتمال إعارته مع بند إلزامية الشراء، قبل الاتفاق النهائي على انتقاله.

ولم يذكر باريس سان جيرمان قيمة الصفقة في بيانه الرسمي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن مهاجم نانت السابق سينعش خزينة النادي الباريسي بـ 38 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون يورو حوافز مالية إضافية.

وكان مواني قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2023، وشارك في 54 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة، وتوج بألقاب الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

ويذكر أيضا أن باريس سان جيرمان أعار كولو مواني إلى يوفنتوس مدة 6 أشهر، في النصف الثاني من موسم 2024/ 2025، كما قضى المهاجم الدولي الموسم الماضي معارا إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يوفينتوس يضم البوسني الشاب كريم علي بيغوفيتش

وفي سياق تعاقدات العملاق الإيطالي، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب، كريم علي بيغوفيتش، بعقد يمتد حتى عام 2031، قادمًا من بايرن ليفركوزن الألماني.

ولم يكشف يوفنتوس عن التفاصيل المالية للصفقة، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ليفركوزن سيحصل على 30 مليون يورو (حوالي 34 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز ومتغيرات.

ويبلغ كريم علي بيجوفيتش 18 عامًا، وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، كما شارك في كأس العالم 2026 وسجل هدفًا.

وبدأ علي بيجوفيتش مسيرته في أكاديمية نادي كولن، مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى بايرن ليفركوزن عام 2021.

وباع ليفركوزن المهاجم البوسني إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل أن يعاود شراءه مقابل 8 ملايين يورو.

ولم يشارك على بيجوفيتش في أي مباراة مع الفريق الأول لبايرن ليفركوزن، فيما أشارت تقارير إلى أن يوفنتوس وعد اللاعب بالحصول على مركز أساسي في الفريق، وهو ما لم يكن النادي الألماني مستعدًا لضمانه.