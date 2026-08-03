إلغاء خطة المستثمرين في "فيفا"... إنفانتينو تحت الضغط

تهدد اتهامات الاستبداد وفشل مشروع "فيفا فوروورد إنتربرايز" لنقل حقوق الاستثمار للقطاع الخاص نفوذ جاني إنفانتينو المطلق، وسط انتقادات حادة لتقربه من السياسيين، ممّا يعرض موقعه للخطر قبيل انتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة.

منحت قدرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو على تجاهل الانتقادات والمضي قدما في توسيع بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، هالة من النفوذ المطلق، لكن فشل خطة إشراك مستثمرين من القطاع الخاص وضع موقعه في دائرة التهديد للمرة الأولى.

عندما نزل الرجل الذي يحمل الجنسيات السويسرية والإيطالية واللبنانية، إلى أرض الملعب برفقة صديقه المقرّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب نهائي كأس العالم قبل أسبوعين، بدا في ذروة نفوذه.

واعتُبرت النسخة الأكبر والأكثر تعقيدا من البطولة الأهم في عالم كرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا والمُقامة في ثلاث دول، ناجحة إلى حد كبير، رغم سلسلة من الجدل خارج المستطيل الأخضر.

كما نجح في ضخ المزيد من الأموال في خزائن القاعدة الانتخابية الخاصة به، والمتمثلة بالاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في فيفا.

وكان ابن المهاجرين الإيطاليين الذي سبق أن قال إنه تعرّض للتنمر في سويسرا خلال طفولته، بسبب شعره الأحمر ونمش وجهه، يمرّ بأفضل فتراته.

وعلى عكس سلفه السويسري أيضا سيب بلاتر، حرص إنفانتينو إلى حد كبير على الحد من ظهوره الإعلامي.

وجاء ذلك الاعتراف النادر بتعرضه للتنمر في طفولته بينما كان يحاول صد الانتقادات الموجهة إلى سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، خلال استضافتها كأس العالم 2022.

رئيس فيفا إلى جانب الرئيس الأميركي (Getty Images)

وقال حينها: "أنا لست عربيا، ولست إفريقيا، ولست مثليا، ولست من ذوي الإعاقة. لكنني أشعر بأنني كذلك، لأنني أعرف معنى أن تتعرض للتمييز كأجنبي في بلد أجنبي. عندما كنت طفلا تعرضت للتنمر بسبب شعري الأحمر ونمشي".

وانتُخب المحامي رئيسا لفيفا لأول مرة عام 2016، ثم أُعيد انتخابه بالتزكية عامَي 2019 و2023.

إلا أنه يواجه اتهامات في السنوات الأخيرة بتحويل فيفا إلى مؤسسة تدار بصورة استبدادية.

بالنسبة إلى منتقديه، تجسّد ذلك في الإخفاق المُرافق لمشروع "فيفا فوروورد إنتربرايز" الذي أُعلن عنه ثم جرى سحبه، الأسبوع الماضي.

وكان المشروع الذي عُدّ إلى حد بعيد من أفكار إنفانتينو، يهدف إلى إدخال استثمارات خاصة في بطولات فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال وكأس العالم السيدات.

وأُعلن عنه الثلاثاء الماضي، لكنه انهار بالكامل بحلول السبت بعد موجة اعتراضات واسعة.

ويُعد الرئيس الفرنسي السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ميشال بلاتيني، الذي عمل إنفانتينو أمينا عاما تحت قيادته، منذ عام 2009، من أبرز منتقديه.

قبيل مباراة نهائي كأس العالم (Getty Images)

وقال بلاتيني لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية في كانون الثاني/ يناير "للأسف، أصبح إنفانتينو أكثر استبدادا منذ جائحة كوفيد".

وأضاف بلاتيني الذي مُنع من ممارسة أي نشاط متعلّق بكرة القدم عام 2015، بسبب تلقيه دفعة مالية من فيفا عام 2011: "أعتقد أنه خسر اللعبة. هناك ديمقراطية أقل مما كانت عليه في عهد بلاتر".

"هل هذا المال نظيف؟"

ويُقدّم بلاتيني الذي بُرّئ لاحقا أمام محكمة سويسرية، صورة غير إيجابية عن إنفانتينو.

وقال "كان نائبا جيدا، لكنه ليس رئيسا جيدا. عمل بشكل ممتاز في ويفا، لكنه يواجه مشكلة واحدة: إنه يحب الأثرياء وأصحاب النفوذ والمال. هذه طبيعته".

كما خضعت علاقة إنفانتينو بترامب للتدقيق، خصوصا بعدما منحه الجائزة الأولى للسلام التابعة لفيفا، رغم موجة واسعة من السخرية.

وعُدَّ قرار تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحقّ المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، بعد مكالمة هاتفية من ترامب، ما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، من أكثر الأحداث إثارة للجدل خلال كأس العالم.

وزاد من الانطباع حول رغبة إنفانتينو في التقرب من أصحاب النفوذ، أن مشروع "فيفا فوروورد إنتربرايز" تضمّن شركة جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب.

لاعبو إسبانيا يحتفلون باللقب (Getty Images)

وقال تيرينس بيرنز الذي عمل مستشارا في الإستراتيجية لتسويق العلامات التجارية في ملفين ناجحين لاستضافة كأس العالم: "تمتلك شركة جوش كوشنر سجلا مهنيا مشروعا وموثوقا".

وأضاف "لكن كان من المحتم أن يُقرأ هذا الارتباط من زاوية سياسية، في عام أصبحت فيه علاقة إنفانتينو الوثيقة بالبيت الأبيض موضع شكاوى أخلاقية رسمية، وبعد مراجعة بطاقة حمراء عدّتها اتحادات كثيرة خطا أحمر".

وتابع: "تعلمنا طوال أربعين عاما في مجال الرعاية أن الشريك يجلب معه كامل سياقه، والسؤال الجوهري في عملية التدقيق ليس ’هل هذا المال نظيف؟’ بل ’كيف سيُنظر إلى هذا المال؟’".

وبعد انهيار خطته المثيرة للجدل لبيع حقوق كأس العالم للمستثمرين، قال إنفانتينو إنه سيركز على استعادة الانسجام.

وأضاف "في المرحلة المقبلة، أعتزم جمع جميع الأطراف المعنية مجددا... بروح المصلحة المشتركة في لعبتنا. ومع هدف مواصلة تطوير كرة القدم في كل مكان".

وسيعرف إنفانتينو ما إذا كانت مسيرته على رأس فيفا ستستمر أم لا، خلال انتخابات رئاسة الاتحاد في الرباط في آذار/ مارس المقبل، علما بأن باب الترشح يُقفل في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.