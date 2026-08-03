دورتموند يضم الموهبة اليونانية كاريتساس بعقد يمتد حتى 2031

أعلن بوروسيا دورتموند، اليوم الإثنين، تعاقده مع الموهبة اليونانية كونستانتينوس كاريتساس (18 عاما) قادما من غنك البلجيكي بعقد يمتد حتى عام 2031، في صفقة قدرت تقارير إعلامية قيمتها بنحو 30 مليون يورو، ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

كونستانتينوس كاريتساس بعد توقيعه عقد انضمامه إلى بوروسيا دورتموند، في مدينة دورتموند الألمانية، اليوم (Getty Images)

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس قادما من غنك البلجيكي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، في صفقة قدرت تقارير إعلامية قيمتها بنحو 30 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت وحوافز.

ويعد كاريتساس (18 عاما) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة اليونانية، إذ يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، وسجل ثلاثة أهداف في 10 مباريات مع منتخب اليونان، كما صنع 11 هدفا خلال 28 مباراة في الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

ويأتي التعاقد مع كاريتساس في إطار سعي دورتموند إلى تعزيز قدراته الهجومية وخط الوسط الإبداعي، عقب رحيل يوليان براندت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب في تصريحات نشرها النادي: "بوروسيا دورتموند نادٍ مميز، وأنا فخور للغاية بارتداء القميص الأسود والأصفر".

من جهته، أكد المدير الرياضي للنادي، أولي بوك، أن كاريتساس يمتلك قدرات فنية عالية، مشيرا إلى أنه "سيضيف الكثير للفريق بفضل إبداعه وذكائه، وقدرته على إيجاد الحلول في المساحات الضيقة، خاصة في الثلث الهجومي".

ويواصل دورتموند تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد، بعد إنهائه الموسم الماضي وصيفا للدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ، وسط تقارير تربطه بصفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية.