ليوتوفا تتوج بلقب ممفيس وتحقق أول ألقابها الاحترافية بعمر 16 عامًا

حققت الروسية كريستينا ليوتوفا، البالغة من العمر 16 عامًا، أول لقب في مسيرتها الاحترافية، بتتويجها بلقب دورة ممفيس للتنس (250 نقطة)، عقب فوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا في المباراة النهائية.

حققت الروسية كريستينا ليوتوفا إنجازًا لافتًا بإحرازها أول لقب في مسيرتها الاحترافية، بعدما توجت بلقب النسخة الأولى من دورة ممفيس الأميركية لكرة المضرب (تنس) بمجموع 250 نقطة، إثر فوزها في المباراة النهائية على التشيكية داريا فيدمانوفا بنتيجة 1-6، و6-1، و6-3.

ودخلت ليوتوفا، البالغة من العمر 16 عامًا، البطولة عبر التصفيات، في أول مشاركة لها على الإطلاق في إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA)، لتصبح أصغر لاعبة تحرز لقبًا في البطولة منذ الأميركية كوكو غوف التي فازت بلقب لينتس النمسوية عام 2019.

واستهلت اللاعبة الروسية النهائي بتوتر واضح، إذ خسرت المجموعة الأولى بعد أن فقدت إرسالها ثلاث مرات، قبل أن تستعيد توازنها وتفرض أفضليتها في المجموعتين الثانية والثالثة.

ورغم محاولة فيدمانوفا العودة إلى أجواء اللقاء في المجموعة الحاسمة، بعدما كسرت إرسال منافستها ونجحت في إنقاذ ثلاث نقاط لحسم المباراة، فإن ليوتوفا أنهت المواجهة لصالحها بعد أكثر من ساعتين من اللعب.

ومن المنتظر أن تقفز ليوتوفا إلى المركز 126 عالميًا، بعدما كانت تحتل المركز 229 قبل البطولة، فيما كانت قد بدأت الموسم في المركز 714، في تقدم يعكس التطور الكبير الذي حققته خلال الأشهر الماضية.