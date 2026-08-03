"يويفا" يحذر 18 مسؤولا في "فيفا" من إتلاف أدلة خطة إنفانتينو لكأس العالم بعد تراجعه

حذر "يويفا" 18 مسؤولا في الاتحاد الدولي لكرة القدم من إتلاف أدلة لخطة إنفانتينو لخصخصة الحقوق التسويقية لكأس العالم، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة رئيس الأخير جياني إنفانتينو الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرا من إتلاف أي أدلة محتملة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4,2 مليار دولار من مستثمرين من بينهم شركة "جوشوا كوشنر" الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.

قاد "يويفا" الذي يتكون أعضاءه من 55 دولة ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات "فيفا" طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.

وأكد محامو "يويفا" للاتحاد الدولي للعبة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية أو اللجوء للقضاء أو تقديم شكاوى إدارية أو كل هذه الإجراءات بشأن بمقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.

وذكرت وكالة أميركية، الإثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.

وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولا تنفيذيا في "فيفا" بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية كأدلة محتملة.

وقالت الرسالة "يُخطركم (يويفا) رسميا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلافا للأدلة".

ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة إفريقيا، وكذلك اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الذي يعتمد على رئيس "فيفا" في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، موطن رئيس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة القادمة من كأس العالم.

وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في انقلاب كبير بشأن مستقبله بعدما كان مرشحا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى 2031 في آذار/ مارس 2027.

وكان رئيس "فيفا" يستعد بعد انتهاء ولايته في 2031 لمنصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليا (6 ملايين دولار) بخلاف مكافآته كرئيس للاتحاد الدولي.

وكان "فيفا" قد أعلن خلال منافسات مونديال 2026 أن إنفانتينو حصل على دعم من حوالي 200 اتحاد من أصل 211 اتحادا وطنيا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكان أولها ويلز التي أعلنت تراجعها اليوم الإثنين.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب التي تبقى من أقوى حلفاء إنفانتينو وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.