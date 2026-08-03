انطلاق سباق التأهل.. "يويفا" يعلن قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، قرعة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2026/ 2027.

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وأسفر مسار الدوري عن مواجهة الفائز من فنربخشة التركي ضد شتورم غراتس النمساوي، مع الفائز من سبارتا براغ التشيكي وليون الفرنسي.

وسيلتقي الفائز من أولمبياكوس اليوناني ضد نيميغن الهولندي، مع الفائز من يونيون سان غيلواز البلجيكي ضد بودو غليمت النرويجي.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا في أحد يومي 18 أو 19 آب/ أغسطس، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الأندية الثانية في أحد يومي 25 أو 26 آب/ أغسطس.

وأسفر مسار الأبطال في القرعة أيضا عن مواجهة الفائز من ليفيسكي صوفيا البلغاري ضد كيرات ألماتي الكازاخي مع أيك أثينا اليوناني، في حين سيلعب سيلتيك الإسكتلندي ضد لاسك النمساوي.

وسيلعب الفائز من مواجهة دينامو زغرب الكرواتي ضد كاونو زالجيريس الليتواني مع فايكنغ النرويجي.

وسيلتقي الفائز من ميالبي السويدي ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، مع الفائز من مواجهة أرارات الأرميني ضد تسيليه السلوفيني.

ويلعب الفائز من هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضد ريد ستار بلجراد الصربي، مع الفائز من مواجهة آرهوس الدنماركي ضد صباح الأذربيجاني.

وستقام جولتي الذهاب والإياب في المواعيد نفسها، في أحد أيام 18 أو 19 أو 25 أو 26 آب/ أغسطس.