تير شتيغن يغادر برشلونة إلى أياكس على سبيل الإعارة

انتقل حارس برشلونة الألماني مارك - أندريه تير شتيغن إلى أياكس الهولندي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، بعد خروجه من حسابات التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

أعلن أياكس الهولندي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس برشلونة الألماني مارك - أندريه تير شتيغن على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، بعد اتفاق مع النادي الكتالوني واللاعب.

ويغادر تير شتيغن (34 عاما) برشلونة بعد تراجع دوره في الفريق خلال الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد المدرب هانزي فليك على الحارس جوان غارسيا كخيار أساسي.

وعانى الحارس الألماني من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، إذ غاب عن جزء كبير من الموسمين الماضيين، كما انتهى موسمه مبكرا مع جيرونا بعد تعرضه لإصابة خلال فترة إعارته إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، إضافة إلى سبعة ألقاب في الدوري الإسباني، فيما يمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى حزيران/ يونيو 2028.