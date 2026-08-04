غارسيا يغادر ريال مدريد إلى فولهام بعقد يمتد حتى 2031

أعلن ريال مدريد وفولهام، مساء أمس الإثنين، انتقال المهاجم الإسباني الشاب غونسالو غارسيا إلى النادي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031، في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 40 مليون يورو.

غارسيا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد خلال التدريب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، 28 تموز 2026 (Getty Images)

أعلن ريال مدريد الإسباني وفولهام الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم الشاب غونسالو غارسيا إلى صفوف النادي اللندني بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويأتي انتقال غارسيا (22 عاما) بعد موسم لافت مع ريال مدريد، سجل خلاله ثمانية أهداف في مختلف المسابقات، بينها ستة أهداف في الدوري الإسباني، أبرزها ثلاثية في شباك ريال بيتيس.

ووفقا لتقارير صحافية إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بنسبة 30% من الحقوق الاقتصادية للاعب.

وسيلعب غارسيا تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، الذي تولى تدريب فولهام هذا الصيف، بعدما سبق له الإشراف على اللاعب خلال سنواته في أكاديمية ريال مدريد.

كما عزز فولهام صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الهجومي سيسار بالاسيوس (21 عاما)، القادم هو الآخر من ريال مدريد، بعدما منحه أربيلوا فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.