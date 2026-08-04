نيمار يؤجل قرار الاعتزال ووالده يؤكد استمراره في الملاعب

أرجأ النجم البرازيلي نيمار (34 عاما) حسم مستقبله بعد انتهاء عقده مع سانتوس، فيما أكد والده ووكيل أعماله أنه سيواصل لعب كرة القدم.

نيمار خلال مباراة في الدوري البرازيلي 2026 بين سانتوس وتشابيكوينسي على ملعب فيلا بيلميرو في 25 تموز بمدينة سانتوس (Getty Images)

ترك النجم البرازيلي نيمار مستقبله مفتوحا بعد انتهاء عقده مع سانتوس، مؤكدا أنه لم يحسم بعد قرار الاستمرار في اللعب أو الاعتزال، فيما استبعد والده إمكانية توقفه عن ممارسة كرة القدم.

وقال نيمار (34 عاما) إن التفكير في مستقبله سيأتي بعد نهاية عقده مع سانتوس في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على خوض المباريات والاستمرار بحالة بدنية جيدة.

وكان نيمار قد أنهى مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل عقب الخروج من دور الـ16 في كأس العالم 2026 أمام النرويج، في مباراة سجل خلالها هدفا من ركلة جزاء قبل مغادرته الملعب باكيا.

من جانبه، قال والد اللاعب ووكيل أعماله نيمار دا سيلفا سانتوس إن نجله سيواصل اللعب، مضيفا بشكل ساخر: "إنه يعشق كرة القدم، ماذا سيفعل غير ذلك؟".