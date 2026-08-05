محمد صلاح ينتقل للعب في الدوري التركي

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للتوقيع على عقد انتقاله وانضمامه لفريق طرابزون سبور، وقال في مقطع مصور: "طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم... أراكم قريبا جدا".

أعلن قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي السابق محمد صلاح، انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر.

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وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهر صلاح وهو يرتدي قميص طرابزون سبور، وهو يقول: "طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم.. أراكم قريبا جدا".

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” #SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

وكان صلاح قد اتفق مع ليفربول الإنجليزي على الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت عدة تقارير إعلامية، أن صلاح أتم اتفاقه مع نادي طرابزون سبور التركي، وسيتواجد اليوم الأربعاء في مقر النادي من أجل توقيع العقود .

وكان طرابزون سبور قد أعلن الثلاثاء، بدء مفاوضات التعاقد مع صلاح، مؤكدا في بيان أن المفاوضات تجري مع اللاعب بصفته لاعبا حرا.

ولم يكشف نادي طرابزون سبور عن أي تفاصيل إضافية بخصوص المفاوضات مع أسطورة ليفربول، ولا عن رسوم الانتقال المحتملة، ولا مدة العقد.

وجناح ليفربول السابق، والذي غادر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 9 سنوات قضاها في صفوف "الريدز" حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، قضى إجازته السنوية في اليونان بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وارتبط اسم النجم المصري مؤخرا بالانضمام إلى عدة أندية كان أقربها بشكتاش الذي وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة لكنها تعثرت في المراحل الأخيرة بسبب خلاف حول العمولة التي سيحصل عليها وكيل أعمال اللاعب.

وإلى جانب بشكتاش، اقترن اسم صلاح البالغ من العمر 34 عاما أيضا بأندية سعودية مثل الاتحاد والهلال والنصر، وسبورتينغ كانساس سيتي الأميركي.