  2. رياضة
  3. رياضة محلية

لاعب أبناء سخنين: كنا نستحق أكثر من نقطة أمام رعنانا

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 19:01

لاعب أبناء سخنين: كنا نستحق أكثر من نقطة أمام رعنانا
اللاعب علاء أبو صالح
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل رعنانا مساء أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 19 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة مكابي تل أبيب يوم الأحد المقبل.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب أبناء سخنين، علاء أبو صالح، لـ"عرب 48"، إن "المباراة كانت بأيدينا خصوصًا بعدما أحرزنا الهدف الأول بالمباراة، لكن مع الأسف لم نتمكن الحفاظ على النتيجة".

وأشار إلى أن "الأمطار التي هطلت بغزارة منعتنا من تقديم كرة قدم جميلة على أرضية الملعب، بحيث كان الأداء متكافئا لكلا الطرفين".

وتابع أننا "كنا نستحق أكثر من نقطة أمام هبوعيل رعنانا، إلا أن سوء الحظ حال دون ذلك لا سيما وأن المباراة لم تشهد فرصا تهديفية بسبب حالة الطقس".

وختم أبو صالح بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي تل أبيب، وبدورنا نسعى إلى عدم ارتكاب الأخطاء على أمل الخروج منها بنتيجة طيبة".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أبناء سخنين
#هبوعيل رعنانا
#علاء أبو صالح
#الدرجة العليا

تعليقات

مواد متعلقة

ميلان ينوي التعاقد مع لاعب توتنهام
ميلان ينوي التعاقد مع لاعب توتنهام

2017-12-25

مدرب أبناء عرعرة عارة: الفريق في تقدم مستمر
مدرب أبناء عرعرة عارة: الفريق في تقدم مستمر

2017-12-25

كوتينيو يخشى فشل انتقاله إلى برشلونة
كوتينيو يخشى فشل انتقاله إلى برشلونة

2017-12-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

2017-12-24
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

2017-12-24
بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ

بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ"صفقة القرن" بعد تهديده

2017-12-24
تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

2017-12-24
أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

2017-12-24