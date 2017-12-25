لاعب أبناء سخنين: كنا نستحق أكثر من نقطة أمام رعنانا

عاد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل رعنانا مساء أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 19 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة مكابي تل أبيب يوم الأحد المقبل.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب أبناء سخنين، علاء أبو صالح، لـ"عرب 48"، إن "المباراة كانت بأيدينا خصوصًا بعدما أحرزنا الهدف الأول بالمباراة، لكن مع الأسف لم نتمكن الحفاظ على النتيجة".

وأشار إلى أن "الأمطار التي هطلت بغزارة منعتنا من تقديم كرة قدم جميلة على أرضية الملعب، بحيث كان الأداء متكافئا لكلا الطرفين".

وتابع أننا "كنا نستحق أكثر من نقطة أمام هبوعيل رعنانا، إلا أن سوء الحظ حال دون ذلك لا سيما وأن المباراة لم تشهد فرصا تهديفية بسبب حالة الطقس".

وختم أبو صالح بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي تل أبيب، وبدورنا نسعى إلى عدم ارتكاب الأخطاء على أمل الخروج منها بنتيجة طيبة".