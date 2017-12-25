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مدرب أبناء عرعرة عارة: الفريق في تقدم مستمر

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 19:02

مدرب أبناء عرعرة عارة: الفريق في تقدم مستمر
المدرب عيسى نجيدات
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أعرب المدرب عيسى نجيدات عن رضاه من أداء الفريق في المباريات الأخيرة التي خاضها تحت قيادته في دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويحتل أبناء عرعرة عارة المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على أبناء زلفة يوم السبت المقبل.

وعن المباراة الأخيرة، قال المدرب عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إننا "بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على مكابي عين ماهل، إلا أن الحظ منعنا من التسجيل بعد وصولنا لعدة فرص محققة، لتنتهي بالأخير بالتعادل السلبي 0-0".

وأضاف أن "الفريق في تقدم مستمر ويقدم عروضا كروية جميلة، لا سيما وأن شباك مرمانا لم تتلق أي هدف في المباريات الأربع الأخيرة".

وأشار إلى أن "الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه بمهاجم قناص، وبذلك أعتقد بأننا سنسير في المسار الصحيح من خلال استغلال الفرص التهديفية بالشكل المطلوب".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام أبناء زلفة، فلا شك أنها ستكون مباراة صعبة أمام الفريق الذي يتصدر لائحة الدوري، وبدورنا سنستعد بالشكل المطلوب على أمل حصد النقاط الثلاث".

وختم نجيدات بالقول إن "هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى وتحقيق نتائج إيجابية، وكلنا أمل بأن نصل إلى قمة اللائحة مع نهاية الموسم".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أبناء عرعرة عارة
#عيسى نجيدات
#الدرجة الثانية

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