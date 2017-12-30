هـ. دالية الكرمل يهزم هـ. صندلة بهدف يتيم

فاز فريق هبوعيل دالية الكرمل، اليوم السبت، على هبوعيل صندلة بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وجرت أحداث المباراة على ملعب "آسي غلبواع"، وسط حضور 200 مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 أحرز اللاعب مجد نصر الدين هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح هبوعيل دالية الكرمل.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل دالية الكرمل رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد هبوعيل صندلة عند نفس العدد من النقاط.