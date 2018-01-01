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الإصابات تطارد الفريق السخنيني عشية مواجهة م. تل أبيب

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 12:50

الإصابات تطارد الفريق السخنيني عشية مواجهة م. تل أبيب
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يستضيف سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، مكابي تل أبيب، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري.

وكان الفريق السخنيني قد خسر المباراة الأولى أمام مكابي تل أبيب بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل مكابي تل أبيب المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويعاني الفريق المضيف من لعنة الإصابات التي لحقت بلاعبيه فراس مغربي، محمد كليبات، مارون غنطوس، عيدان شيمش، هلال موسى ويسرائيل زاغوري.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب فليكس نعيم باللاعب الصاعد، محمد بدارنة، في خط الهجوم إلى جانب اللاعب شلومي أزولاي.

ومن المزمع أن يخوض الفريق السخنيني المباراة بخطة دفاعية تضم 3 مدافعين إلى جانب 3 لاعبين متأخرين في خط الوسط.

التشكيلة المتوقعة للمباراة: محمود قنديل، علي عثمان، أبراهم باس، ساري فلاح، علاء أبو صالح، واندرسون، ساجس تامبي، خالد خلايلة، إيهاب غنايم، محمد بدارنة وشلومي أزولاي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#مكابي تل أبيب
#الدرجة العليا
#إصابات

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