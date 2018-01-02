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أبو ناهية: نسعى للاستمرارية حتى تحقيق الصعود

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 19:21

أبو ناهية: نسعى للاستمرارية حتى تحقيق الصعود
اللاعب أحمد أبو ناهية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق هبوعيل أم الفحم، أمس الإثنين، فوزا خارجيا هاما على هبوعيل القدس بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الخامسة عشر من الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 28 نقطة.

وعن المباراة، قال لاعب هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو ناهية، لـ"عرب 48"، إن "المباراة كانت صعبة، لا سيما وأن حالة الطقس لم تكن جيدة، لكن بفضل الله تمكنا من تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

وتابع أنني "أبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه هذا الموسم، وأنا سعيد بالهدف الذي قمت بطبخه بمباراة الأمس".

وأضاف أن "أداء الفريق في تحسن من مباراة لأخرى، ونحن نأمل الفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الرياضي حيفا سعيًا نحو تعزيز مكانتنا في قمة اللائحة".

وختم أبو ناهية بالقول إن "الفوز كان مهما بدون شك مع انتهاء المرحلة الأولى من الدوري، وبدورنا نسعى للاستمرارية حتى ضمان بطاقة الصعود المباشرة إلى الدرجة الممتازة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أحمد أبو ناهية
#هبوعيل أم الفحم
#هبوعيل القدس
#الدرجة الأولى

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