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أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 01:05

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أهدر فريق أخاء الناصرة، نقطتين ثمينتين بتعادله سلبيًا 0-0 في مباراته البيتية أمام بيتار تل أبيب الرملة، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ووصل الفريق النصراوي إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح بالأخير في ترجمة محاولاته إلى داخل شباك الفريق الخصم.

ويعتبر هذا التعادل الرابع على التوالي لأخاء الناصرة في الدوري.

وبهذا التعادل رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف أخاء الناصرة بمباراته المقبلة فريق الدرجة العليا، هبوعيل بئر السبع، يوم السبت المقبل، ضمن أحداث دور الـ32 من المنافسة على كأس الدولة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#بيتار تل أبيب الرملة
#الدرجة الممتازة

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

أخاء الناصرة يواصل إهدار النقاط بالدوري

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