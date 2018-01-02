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الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 01:18

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مباراته أمام مكابي تل أبيب بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" بمدينة عكا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أحرز مكابي تل أبيب هدف المباراة الوحيد والفوز لصالحه من ضربة جزاء.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة، ضيفا على فريق الدرجة الأولى، سكتسيا نس تسيونا، يوم الخميس الوشيك، ضمن أحداث دور الـ32 من المنافسة على كأس الدولة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#مكابي تل أبيب
#الدرجة العليا

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

الفريق السخنيني يخسر أمام م. تل أبيب

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