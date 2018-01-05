إقالة فليكس نعيم من تدريب الفريق السخنيني

أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، صباح اليوم الجمعة، عن فك ارتباطها بالمدرب فليكس نعيم.

واتخذت إدارة الفريق السخنيني قرار إقالة المدرب في أعقاب الخروج المبكر من دور ال32 بكأس الدولة.

وخسر أبناء سخنين أمس، الخميس، مباراته الخارجية أمام فريق الدرجة الأولى، سكتسيا نس تسيونا، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ولم ينجح نعيم منذ وصوله إلى سخنين في تحقيق النتائج المطلوبة، ما أثار خيبة أمل وتراجع ثقة الجمهور به لترتفع بين أوساطه الأصوات المطالبة برحيله.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 19 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.

هذا، ولم تعلن إدارة أبناء سخنين عن الأسماء المرشحة لخلافة نعيم في تدريب الفريق.