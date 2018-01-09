أبو يونس: لن نتسرع في التعاقد مع مدرب

تمكن سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، من حصد 3 نقاط هامة بفوزه على النادي الرياضي أشدود بالنتيجة 2-1، على الرغم من عدم وجود مدرب بعد إقالة فليكس نعيم ومساعده أيمن خلايلة.

وقاد مدرب اللياقة البدنية، خوان كارلوس غونزاليس، مباراة الأمس إلى جانب المدرب أيمن أبو يونس الذي عمل مساعدا له.

وعن مباراة الأمس، قال رئيس إدارة الفريق السخنيني، محمد أبو يونس، لـ"عرب 48"، إنه "لطالما كانت مهمتنا صعبة أمام النادي الرياضي أشدود في ملعبه على مدار السنوات الماضية، وبحسب اعتقادي فإن أشدود ليس فريق قاع وستكون له كلمته في الدوري".

وأضاف أنه "بإرادة اللاعبين ومعنوياتهم العالية وروحهم القتالية على كل كرة، تمكنا من تحقيق الفوز، وأنا لطالما قلت إن الكادر الموجود يؤهلنا للمنافسة على احتلال أحد المراكز في البلاي أوف العلوي".

وتابع "نأمل بأن تكون هذه بداية طريق جديد لنا، حيث تتجه أنظارنا الآن نحو المباراة المقبلة أمام مكابي بيتح تيكفا التي تعتبر أكثر أهمية من المباراة السابقة على أمل تحقيق الفوز ورد الاعتبار".

وختم أبو يونس بالقول إنه "بعد تغيير مدربين منذ بداية الموسم، ذلك يحتم علينا التروي من أجل اختيار المدرب الأنسب لفريقنا، وبدورنا نقوم بدراسة الخطوة بالشكل المطلوب، وفي حال لم ننجز ذلك حتى المباراة الوشيكة فإن مدرب اللياقة البدنية سيعاود الوقوف على الخطوط إلى جانب المدرب أيمن أبو يونس خصوصًا بعدما أدار المباراة الأخيرة بشكل مهني على كافة الأصعدة".