أخاء إكسال يفوز على م. عين ماهل

حقق فريق أخاء إكسال، اليوم الجمعة، الفوز على مكابي عين ماهل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا 1-1، حيث افتتح أخاء إكسال باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب كرم عبد الله في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 25 أدرك اللاعب حسين أبو ليل هدف التعادل لصالح مكابي عين ماهل.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أحرز اللاعب بلال أبو ليل الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف، وفي الدقيقة 73 اقتنص اللاعب عبد السلام دراوشة هدف التعادل لصالح الفريق الكسلاوي، بعدها عاد اللاعب كرم عبد الله لتسجيل الهدف الثالث والفوز لصالح أخاء إكسال.

وبهذا الفوز رفع أخاء إكسال رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد مكابي عين ماهل عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.