الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

فاز فريق الأخوة عرابة، اليوم الجمعة، على مضيفه أبناء مجد الكروم بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من عرابة بهدف أحرزه اللاعب يحيئيل سغاي في الدقيقة 20.

وخلال أحداث الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أدرك اللاعب أحمد كنعان هدف التعادل لصالح الفريق المضيف، وفي الدقيقة 66 جاء هدف الفوز لصالح الأخوة عرابة من ضربة جزاء سددها اللاعب يحيئيل سغاي.

وبهذا الفوز رفع الأخوة عرابة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد أبناء مجد الكروم عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.