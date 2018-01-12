  2. رياضة
  3. رياضة محلية

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 19:07

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

فاز فريق الأخوة عرابة، اليوم الجمعة، على مضيفه أبناء مجد الكروم بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من عرابة بهدف أحرزه اللاعب يحيئيل سغاي في الدقيقة 20.

وخلال أحداث الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أدرك اللاعب أحمد كنعان هدف التعادل لصالح الفريق المضيف، وفي الدقيقة 66 جاء هدف الفوز لصالح الأخوة عرابة من ضربة جزاء سددها اللاعب يحيئيل سغاي.

وبهذا الفوز رفع الأخوة عرابة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد أبناء مجد الكروم عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأخوة عرابة
#أبناء مجد الكروم
#الدرجة الثانية

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

الأخوة عرابة يتخطى أبناء مجد الكروم

تعليقات

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقة مدوية
مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقة مدوية

2018-01-12

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة
خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

2018-01-12

أخاء إكسال يفوز على م. عين ماهل
أخاء إكسال يفوز على م. عين ماهل

2018-01-12

الأكثر قراءة

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

2018-01-12
تشييع شهيدين في الضفة وغزة والاحتجاجات متواصلة

تشييع شهيدين في الضفة وغزة والاحتجاجات متواصلة

2018-01-12
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

2018-01-12
الاحتلال يحاكم نفسه: قاتل الشهيد محمود بدران لن يحاكم

الاحتلال يحاكم نفسه: قاتل الشهيد محمود بدران لن يحاكم

2018-01-12
مجلس الطلاب القطري يعلن إضرابًا جزئيًا الأحد بالثانويات

مجلس الطلاب القطري يعلن إضرابًا جزئيًا الأحد بالثانويات

2018-01-12