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الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 21:41

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

مني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، بخسارة قاسية أمام مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور المئات من مشجعي فريق أبناء سخنين.

وتمكن الفريق الضيف من إحراز هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح مكابي بيتح تيكفا ليعزز من خلالها تفوقه ويحسم المباراة لصالحه بهدف ثان.

ووصل الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أن سوء الحظ وضعف الخط الهجومي حالا دون ذلك.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إصابة لاعب الفريق السخنيني الصاعد، أسامة خلايلة، في منطقة الرأس وإحالته إلى المشفى لتلقي العلاج، ما اضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين في الدقائق العشرة الأخيرة بعدما أجرى 3 تبديلات.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 22 نقطة وهو يحتل المركز السابع حاليا، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على بيتار القدس بدون جمهوره يوم 22 من الشهر الجاري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#مكابي بيتح تيكفا
#الدرجة العليا
#أسامة خلايلة

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

الفريق السخنيني يسقط أمام م. بيتح تيكفا

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