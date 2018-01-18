أبناء سخنين يتعاقد مع مدرب جديد ويستعيد أمير خلايلة

تعاقدت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مع المدرب طال بنين لقيادة الفريق خلفا للمدرب فليكس نعيم.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، بأن "الفريق تعاقد بشكل رسمي مع المدرب طال بنين، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم ونصف".

كما تعاقد الفريق السخنيني مع اللاعب أمير خلايلة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع إمكانية شراء بطاقته خلال هذه الفترة.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على بيتار القدس بدون جمهوره، وذلك يوم الإثنين المقبل ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدرجة العليا.

يشار إلى أن فريق أبناء سخنين يحتل حاليا المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة.