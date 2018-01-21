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مدرب أبناء اللد: حصدنا نقطة هامة أمام هـ. كفار سابا

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 14:23

مدرب أبناء اللد: حصدنا نقطة هامة أمام هـ. كفار سابا
المدرب سليمان الزبارقة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خرج فريق أبناء اللد بنقطة من مباراته البيتية الأخيرة بعد تعادله أمام هبوعيل كفار سابا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم 29 من الشهر الجاري.

وقال مدرب الفريق اللداوي، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إن "التعادل كان سيد الأحكام في المباراة، بحيث أن الشوط الأول كان لصالحنا بينما الآخر كان لصالح الفريق الخصم".

وأضاف "بدون شك أن النقطة كانت هامة أمام فريق قوي وعنيد مثل هبوعيل كفار سابا، بحيث أنها قد تساهم في بقائنا بالدوري مع نهاية الموسم".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل مرمورق التي تعتبر بمثابة مفترق طرق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نتيجتها ستحدد إما الهروب من القاع أو المنافسة فيه حتى الرمق الأخير".

وختم الزبارقة بالقول إنه "ستكون لنا محكمة اليوم بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبين، وبدورنا نأمل بأن يكون القرار إيجابي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سليمان الزبارقة
#أبناء اللد
#هبوعيل كفار سابا
#الدرجة الممتازة

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