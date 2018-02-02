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أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 20:02

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق أبناء اللد، اليوم الجمعة، الفوز بمباراته البيتية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 85 أحرز اللاعب ماعوز سامية هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا الفوز رفع الفريق اللداوي رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل أبناء اللد بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل نتسيرت عيليت يوم الجمعة المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء اللد
#هبوعيل رمات هشارون
#الدرجة الممتازة

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

أبناء اللد يتخطى عقبة هـ. رمات هشارون

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