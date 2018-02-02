ن.ر دبورية يهزم أخاء إكسال بهدفين نظيفين

فاز النادي الرياضي دبورية، اليوم الجمعة، بمباراته الخارجية أمام أخاء إكسال بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب هيثم محاجنة في الدقيقة 27.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 حسم اللاعب هيثم كبها المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الكسلاوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أخاء إكسال، عمر محاجنة، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع النادي الرياضي دبورية رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد أخاء إكسال عند 24 نقطة.