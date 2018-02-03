خسارة رابعة على التوالي للفريق السخنيني بالدوري

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مباراته الخارجية مساء اليوم، السبت، أمام هبوعيل حيفا بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "سامي عوفر" بمدينة حيفا، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 تمكن الفريق المضيف من إحراز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالحه.

ووصل الفريق السخنيني خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في استغلالها بالشكل المطلوب وترجمتها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع حاليا بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على مكابي نتانيا يوم 11 من الشهر الجاري.