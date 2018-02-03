  2. رياضة
  3. رياضة محلية

خسارة رابعة على التوالي للفريق السخنيني بالدوري

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 20:12

خسارة رابعة على التوالي للفريق السخنيني بالدوري
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مباراته الخارجية مساء اليوم، السبت، أمام هبوعيل حيفا بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "سامي عوفر" بمدينة حيفا، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 تمكن الفريق المضيف من إحراز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالحه.

ووصل الفريق السخنيني خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في استغلالها بالشكل المطلوب وترجمتها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع حاليا بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على مكابي نتانيا يوم 11 من الشهر الجاري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#أبناء سخنين
#هبوعيل حيفا
#الدرجة العليا

تعليقات

مواد متعلقة

إنتر ميلان يقع بفخ التعادل أمام كروتوني
إنتر ميلان يقع بفخ التعادل أمام كروتوني

2018-02-04

ريال مدريد يعاود التعثر في الدوري
ريال مدريد يعاود التعثر في الدوري

2018-02-04

فالفيردي يحذر لاعبيه عشية مباراة الديربي
فالفيردي يحذر لاعبيه عشية مباراة الديربي

2018-02-03

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

2018-02-03
مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

2018-02-03
70 عامًا على النكبة: سقوط المالكية (5)

70 عامًا على النكبة: سقوط المالكية (5)

2018-02-03
الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة

الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة

2018-02-03

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين

2018-02-03