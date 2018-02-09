أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

خسر فريق أبناء اللد مباراته الخارجية، اليوم الجمعة، أمام هبوعيل نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 جاء هدف ذاتي بشباك أبناء اللد ليمنح أصحاب الأرض الهدف الأول، وفي الدقيقة 86 حسم هبوعيل نتسيرت عيليت المباراة لصالحه بهدف ثان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد أحد لاعبي هبوعيل نتسيرت عيليت بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 52.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليا.

وسيستضيف أبناء اللد بمباراته المقبلة هبوعيل رمات غان يوم الجمعة المقبل.