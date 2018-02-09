  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 20:56

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر فريق أبناء اللد مباراته الخارجية، اليوم الجمعة، أمام هبوعيل نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 جاء هدف ذاتي بشباك أبناء اللد ليمنح أصحاب الأرض الهدف الأول، وفي الدقيقة 86 حسم هبوعيل نتسيرت عيليت المباراة لصالحه بهدف ثان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد أحد لاعبي هبوعيل نتسيرت عيليت بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 52.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليا.

وسيستضيف أبناء اللد بمباراته المقبلة هبوعيل رمات غان يوم الجمعة المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء اللد
#هبوعيل نتسيرت عيليت
#الدرجة الممتازة

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر أمام هـ. نتسيرت عيليت

تعليقات

مواد متعلقة

مصافحات رئاسية وعلم موحد: "أولمبياد السلام" يمنح الأمل للكوريتين
مصافحات رئاسية وعلم موحد: "أولمبياد السلام" يمنح الأمل للكوريتين

2018-02-09

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل
هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

2018-02-09

أخاء الناصرة يهزم هـ. كتمون القدس بالوقت القاتل
أخاء الناصرة يهزم هـ. كتمون القدس بالوقت القاتل

2018-02-09

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل

حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل

2018-02-09
القدس: وفاة طالب الطب معتصم العباسي إثر إصابة عمل

القدس: وفاة طالب الطب معتصم العباسي إثر إصابة عمل

2018-02-09
حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-02-09
الجيش المصري يعلن بدء

الجيش المصري يعلن بدء "عملية عسكرية شاملة" في سيناء

2018-02-09
القدس: مقتل ياسر حلوة من عناتا في شجار

القدس: مقتل ياسر حلوة من عناتا في شجار

2018-02-09