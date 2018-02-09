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أخاء الناصرة يهزم هـ. كتمون القدس بالوقت القاتل

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 19:10

أخاء الناصرة يهزم هـ. كتمون القدس بالوقت القاتل
من مباراة سابقة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

فاز فريق أخاء الناصرة، اليوم الجمعة، بمباراته الخارجية أمام هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 أحرز اللاعب عيدو إكسبراد هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق النصراوي.

وبهذا الفوز رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق النصراوي بمباراته المقبلة هبوعيل كفار سابا يوم 19 من الشهر الجاري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#هبوعيل كتمون القدس
#الدرجة الممتازة

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