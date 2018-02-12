كفر قاسم: نادي الأسود يتربع على عرش بطولة الملاكمة

حصد نادي الأسود من مدينة كفر قاسم، 9 ميداليات (6 ذهبية و3 برونزية) في بطولة الملاكمة على مستوى البلاد، والتي جرت أحداثها في القاعة الرياضية ببات يام على مدار 3 أيام متتالية أواخر الأسبوع الماضي.

وبالتالي، فقد تمكن نادي الأسود من التربع على عرش البطولة من جيل 11-14 عاما، بعدما أحرز أكبر عدد من الميداليات، ليليه نادي نجوم الناصرة الذي حصد المركز الثاني برصيد ميداليتين ذهبيتين و3 فضية.

وضم نادي الأسود كلا من المتسابقين أدهم عيسى، محمد طه، خالد بدير، عبد العزيز سالم، حسن سالم، عبد الله سالم، محمد عيسى، عبد الرحمن سالم وصابر بدير.

وقال إكرامي عيسى الذي يشرف على إدارة وتدريب نادي الأسود، لـ"عرب 48"، إنني "أشكر الله أولا على الإنجاز الذي حققناه بعدما اجتهدنا وتدربنا بشكل يومي على مدار أشهر عديدة".

وأضاف أننا "تمكنا من التفوق على كافة الفرق بفضل إرادتنا وعزيمتنا، ومن هنا نهدي هذا الإنجاز لمدينتنا كفر قاسم على أن تكون هذه بداية تبشر بالخير في ظل ما نعانيه من تفاقم ظواهر العنف والقتل في بلداتنا العربية".

وتابع "من هنا أدعو الجميع إلى أن يحذو حذونا سواء إن كان من خلال ممارسة الملاكمة أو غيرها من أنواع الرياضة، سعيًا نحو رفع اسم بلداتنا العربية عاليا".

وأكد أنني "بدوري سأواصل العمل من أجل رفع مكانة كفر قاسم، ومن هنا أعد الجميع بأنه سيكون لنا تمثيل في أوروبا عما قريب إن شاء الله".

وختم عيسى بالقول "من هنا نتوجه بالشكر للبلدية ورئيسها المحامي عادل بدير، على كل ما يقدموه من دعم لنا وللرياضة بشكل عام، كما لا أنسى كل من يرافقنا ويساندنا في مسيرتنا سواء إن كان من أهالي ووسائل إعلام وغيرها، على أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".