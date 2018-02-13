القريناوي: حصدنا نقطة هامة أمام م. نتانيا

تمكن سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، من إيقاف سلسلة الخسارات التي لحقت به في المباريات الأخيرة، وذلك بعد تعادله في مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بنتيجة هدف لكل منهما.

ويحتل الفريق السخنيني المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 23 نقطة.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب أبناء سخنين، عمران القريناوي، لـ"عرب 48"، إننا "لعبنا أمام فريق قوي جدا، بحيث أنه كان من المهم بالنسبة لنا العودة بالنقاط خصوصًا بعد لعب مكابي نتانيا بعشرة لاعبين".

وأضاف أن "النقطة هي هامة بالنسبة لنا بدون شك خصوصًا وأنها جاءت بعد سلسلة من الخسارات المتتالية، وبدورنا نأمل أن نعود إلى تحقيق النتائج الإيجابية".

وتابع أنه "وبعد مرور ثاني مباراة لي مع الفريق السخنيني، أرى أنني أسير بالشكل المطلوب من ناحية التأقلم معه والانسجام مع اللاعبين، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل الانخراط في التركيبة الأساسية وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

وختم القريناوي بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي حيفا، حيث نأمل حصد النقاط الثلاث كوننا بأمس الحاجة لها، ومن هنا أدعو الجماهير لمواصلة دعم الفريق ومرافقتنا في كل مباراة حتى نحقق الأهداف المرجوة".