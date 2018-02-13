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نبيل أمارة: قمة يوفنتوس وتوتنهام ستنتهي بالتعادل

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 13:58

نبيل أمارة: قمة يوفنتوس وتوتنهام ستنتهي بالتعادل
المدرب نبيل أمارة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تنتهي يوم 14 آذار/مارس المقبل.

وفي المباراة الأولى، يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره توتنهام الإنجليزي، بينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة الأخرى ضيفا على بازل السويسري.

وعن توقعاته، قال المدرب نبيل أمارة، لـ"عرب 48"، إن "المباراة بين يوفنتوس وتوتنهام ستكون صعبة للغاية، لا سيما وأن كلا الفريقان يقدمون عروضا كروية رائعة ويتمتعون بنزعات هجومية".

وأضاف "بحسب توقعاتي فإن المباراة ستنتهي بالتعادل بين الفريقين مع إمكانية وجود أهداف في المباراة".

وأنهى أمارة بالقول "أما بالنسبة لمباراة مانشستر سيتي وبازل أتوقع بأنها ستكون محسومة لصالح الأول الذي يعيش أفضل حالاته، وبحسب توقعاتي فإن الفوز سيكون من حليفه بفارق هدفين أو أكثر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نبيل أمارة
#توتنهام هوتسبير
#مانشستر سيتي
#يوفنتوس
#بازل
#دوري أبطال أوروبا

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