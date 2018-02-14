سمير عيسى يرجح كفة ريال مدريد أمام سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، إلى مباراة القمة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت ذاته، يستضيف بورتو البرتغالي نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب "الدراجاو".

وعن تكهناته، قال المدرب سمير عيسى ابن مدينة حيفا، لـ"عرب 48"، إننا "سنشاهد مباراة حماسية جدا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث ستعتمد بالأساس على اللاعبين البارزين بكلا الفريقين خصوصًا في الحلقة الهجومية".

وأضاف "أتوقع أنه في حال فرض ريال مدريد سيطرته على وسط الملعب كما اعتدنا عليه، فإن الفوز سيكون من حليفه، وبحسب توقعاتي فإنه سيحسم المباراة لصالحه بالنتيجة 3-2".

وختم عيسى بالقول "أما بالنسبة لمباراة بورتو وليفربول، أعتقد أنه من الصعب التكهن بنتيجة مباراة كهذه، لكن مما لا شك فيه أن ليفربول يقدم عروضا كروية ممتازة هذا الموسم، وبحسب اعتقادي في حال ظهر الفريق الإنجليزي بالمستوى المطلوب فإن المباراة ستكون لصالحه بالنتيجة 3-1، وذلك بمساهمة كبيرة من النجم المصري محمد صلاح الذي يعتبر من أفضل اللاعبين بالفريق والدوري الإنجليزي بشكل عام".