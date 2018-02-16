أبناء اللد يقهر هـ. رمات غان بهدفين نظيفين

حقق فريق أبناء اللد، فوزا ثمينا على هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الممتازة.

وافتتح الفريق اللداوي باب التسجيل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 35 والتي ترجمها اللاعب أنس دبور بهدف في شباك الفريق الخصم، وفي الدقيقة 43 أضاف اللاعب ماعوز سامية الهدف الثاني لصالح أبناء اللد.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق اللداوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة المقبل.