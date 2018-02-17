اليوم: الفريق السخنيني يسعى لاجتياز عقبة م. حيفا

يستضيف سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مساء اليوم السبت، نظيره مكابي حيفا على استاد "توتو" بمدينة عكا، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري.

ويسعى الفريق السخنيني للعودة إلى مسار الانتصارات وتحقيق أول فوز له بقيادة المدرب طال بنين.

ومن المتوقع أن يدفع بنين بخطة هجومية سيعتمد من خلالها على أربعة لاعبين في الحلقة الأمامية، سعيًا نحو حصد النقاط الثلاث والتقدم على مكابي حيفا بلائحة الدوري كما الهروب من صراع القاع.

التشكيلة المتوقعة: محمود قنديل، علي عثمان، أبراهم باس، عبيدة خطاب، واندرسون، عطاء جابر، أنطونيو مارشيتش، فراس مغربي، يوفال أفيدور، شلومي أزولاي وجوردن بوشيه.

وفي نفس السياق، لا زالت جماهير الفريق السخنيني تنتظر العودة إلى استاد "الدوحة"، والذي من المتوقع أن يتم إعادة افتتاحه في الفترة القريبة، على أن تكون المباراة أمام بني يهودا الأولى على أرضه لهذا الموسم، بحسب التقديرات.

كما لا زال الفريق السخنيني يبحث عن العودة لسكة الانتصارات، علمًا أنه لم يتذوق طعم الفوز في المباريات الخمس الأخيرة، حيث تعادل بمباراته الخارجية الأخيرة أمام مكابي نتانيا بالنتيجة 1-1.

يذكر أن الفريق السخنيني يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 23 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن مكابي حيفا صاحب المركز التاسع.