أخاء الناصرة يهدر نقطتين ثمينتين أمام هـ. كفار سابا

تعادل فريق أخاء الناصرة، مساء الإثنين، بمباراته البيتية أمام هبوعيل كفار سابا بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل الفريق النصراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بفارق 5 نقاط عن أقرب مقعد مؤهل إلى الدرجة العليا.

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل.