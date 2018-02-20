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عبد تيتي يتكهن نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 15:39

عبد تيتي يتكهن نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي
عبد المنان تيتي (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يحل فريق برشلونة الإسباني في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفا ثقيلا على تشيلسي الإنجليزي، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت ذاته، يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره بشكتاش التركي على استاد "أليانز آرينا".

وحول توقعاته للمباراتين، قال اللاعب عبد المنان تيتي ابن مدينة الطيرة، لـ"عرب 48"، إن "مباراة برشلونة وتشيلسي ستكون صعبة جدا، بحيث أن الأول سيحاول السيطرة على الكرة بينما سنشاهد الأخير يلعب بطريقة الضغط العالي".

وأضاف أنه "في حال خطف تشيلسي هدف السبق فسنشاهد مباراة حماسية، أما في حال تمكن برشلونة من فتح باب التسجيل فإن المباراة ستحسم لصالحه، وبحسب توقعاتي فإن المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل من الفريقين".

وختم تيتي بالقول "بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ وبشكتاش، فإن المباراة بأكملها ستكون لصالح الأول كوننا نتحدث عن فريق عريق وصاحب خبرة في دوري الأبطال، وبحسب توقعاتي فإن الفريق البافاري سيفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عبد المنان تيتي
#برشلونة
#تشيلسي
#بايرن ميونخ
#بشكتاش
#دوري أبطال أوروبا

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