فوز هام لأبناء اللد وخسارة قاسية لأخاء الناصرة

حقق فريق أبناء اللد، اليوم الجمعة، فوزا خارجيا هاما على هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب دييغو ساليس في الدقيقة 29، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 حسم اللاعب حن رؤوفين المباراة بهدف ثان لصالح أبناء اللد.

وبهذا الفوز رفع الفريق اللداوي رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وفي نفس الدوري، خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل مرمورق بنتيجة هدف دون مقابل.

وقد أحرز الفريق المضيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21، وفي المقابل حاول الفريق النصراوي مرارا معادلة النتيجة إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق النصراوي بمباراته المقبلة هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة المقبل، في حين سيستضيف الفريق اللداوي هبوعيل ريشون لتسيون في اليوم ذاته أيضًا.