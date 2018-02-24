الفريق السخنيني يعمق جراح هـ. أشكلون بالدوري

ألحق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، الخسارة السابعة على التوالي بهبوعيل أشكلون في الدوري، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، ضمن أحداث الجولة الـ24 من الدوري.

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب شلومي أزولاي في الدقيقة 12، ثم في الدقيقة 30 أضاف اللاعب جوردن فوشيه الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق السخنيني في الدقيقة 29، والتي لم ينجح اللاعب فراس مغربي من ترجمتها إلى هدف.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري بفارق 3 نقاط عن المقعد الأخير بالبلاي أوف العلوي قبل مباراتين على انتهاء المرحلة الثانية للدوري.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة بني يهودا يوم السبت المقبل، قبل أن يسافر بعدها إلى بئر السبع لملاقاة بطل الدوري الموسم الماضي يوم 10 آذار/مارس المقبل.