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مدرب أبناء اللد: نتطلع نحو مواصلة الهروب من القاع

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 13:39

مدرب أبناء اللد: نتطلع نحو مواصلة الهروب من القاع
المدرب سليمان الزبارقة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد فريق أبناء اللد من مباراته الخارجية الأخيرة بثلاث نقاط هامة بعد فوزه على هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 30 نقطة.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب أبناء اللد، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، "في البداية أحيي اللاعبين على ما قدموه من أداء مميز ورجولي أمام هبوعيل بيتح تيكفا، حيث استحقينا الفوز في المباراة الذي نعتبره هاما في مهمة بقائنا بالدرجة الممتازة".

وأضاف أن "الأمر الذي ساهم بتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة هو منح الثقة للاعبين باعتبار أنهم هم من يقررون نتيجة كل مباراة، وعلى هذا الأساس شاهدنا في المباريات الأخيرة أداء بمستوى عالي ولعب تكتيكي بالشكل المطلوب".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة البيتية المقبلة أمام هبوعيل ريشون لتسيون، وبدورنا سنستعد لها بالشكل المطلوب على أمل الحفاظ على النقاط الثلاث في ملعبنا".

وختم الزبارقة بالقول إننا "لا نتطلع حاليا إلى البلاي أوف العلوي، بحيث نركز جل اهتمامنا الهروب قدر الإمكان عن المركز الذي يؤدي إلى اختبارات الهبوط، على أمل توسيع فارق النقاط عنه بأكبر عدد ممكن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سليمان الزبارقة
#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#هبوعيل بيتح تيكفا

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