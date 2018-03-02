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أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 19:03

أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل
صور من مباراة أخاء الناصرة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

فاز فريق أخاء الناصرة اليوم، الجمعة، بمباراته البيتية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدفين نظيفين أحرزهما كل من اللاعبين محمد خطيب ويايا بيتي في الدقائق 34 و40 على الترتيب.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 أحرز اللاعب قيس غانم هدف الفريق الضيف الوحيد.

وفي الدوري ذاته، تعادل فريق أبناء اللد أمام هبوعيل ريشون لتسيون بدون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول.

ووصل الفريق اللداوي إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح بالأخير من ترجمتها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

ورفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد أبناء اللد 31 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

وسيحل الفريق اللداوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل الخضيرة، في حين سيحل الفريق النصراوي ضيفا على هبوعيل نتسيرت عيليت.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة

أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل

أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل

أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل

أخاء الناصرة يفوز وأبناء اللد يتعادل

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