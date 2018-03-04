الفريق السخنيني يهدر نقطتين ثمينتين أمام بني يهودا

تعادل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مساء السبت، في مباراته البيتية أمام بني يهودا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في عكا، وسط حضور نحو ألفي مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه يوفال أفيدور، ثم في الدقيقة 34 أدرك الفريق الضيف هدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أضاف اللاعب فراس مغربي الهدف الثاني للفريق السخنيني، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع اقتنص بني يهودا هدف التعادل مرة أخرى.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بئر السبع يوم السبت المقبل، ضمن ختام المرحلة الثانية من الدوري.