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النقب: مساع لزيادة مخصصات الرياضة وتسريع وتيرة المشاريع

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 17:40

النقب: مساع لزيادة مخصصات الرياضة وتسريع وتيرة المشاريع
من الاجتماع بين الزبارقة ومدراء أقسام الرياضة بالنقب
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

عقد أمس، الأحد، اجتماع بين مدراء أقسام الرياضة في السلطات المحلية العربية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالرياضة.

وأكد الحضور على ضرورة زيادة مخصصات أقسام الرياضة والشباب، كما تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والحيلولة دون وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذها.

وقال النائب الزبارقة، إن "هناك حاجة لتشييد مباني متعددة الاستخدامات وعدم الاكتفاء في الملاعب المفتوحة التي تقضم من المساحات ولا يحسن استخدامها".

وشدد على "ضرورة إيلاء الرياضة والاستثمار فيها أهمية قصوى، في مجتمع فتي تتجاوز فيه نسبة الشباب 60 بالمائة وتتفشى فيه مظاهر العنف والجريمة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جمعة الزبارقة
#رياضة
#النقب

النقب: مساع لزيادة مخصصات الرياضة وتسريع وتيرة المشاريع

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