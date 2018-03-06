محمد بدران يستعد للمشاركة في بطولة عالمية لكمال الأجسام

يسافر الشاب محمد بدران "حمودي الفريد" البالغ من العمر 27 عاما، بعد غد الخميس، إلى بريطانيا للمشاركة في بطولة عالمية لكمال الأجسام، والتي ستقام من قبل تنظيم "IFBB".

وكان الشاب ابن قرية البعنة قد شارك العام الماضي ببطولة عالمية لكمال الأجسام من قبل تنظيم "WBFF" في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث حصد آنذاك الميدالية الذهبية بوصوله إلى المركز الثالث، كما تمكن من الحصول على بطاقة تؤهله لأن يكون عضوا في لجنة تنظيم البطولة.

وعن البطولة المرتقبة، قال محمد فريد بدران، لـ"عرب 48"، إن "المنافسة ستكون بمستوى عالمي، بحيث أن كل بطل يحلم بأن يكون جزء من هذه البطولة".

وأضاف أنني "سأكون المتسابق العربي الأول الذي يصل إلى هذه البطولة خارج البلاد، وأنا سأتنافس ضمن فئة كلاسيكية وتناسق وجمال الجسم في آن واحد".

وتابع أنني "اجتهدت على تحضير نفسي للبطولة منذ 8 أشهر، سواء إن كان من خلال نظام التمارين والطعام والجهد، فعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتني إلا أن إرادتي وحلمي كانا أقوى من التنازل عن المشاركة في مثل هذه البطولة".

وأكد أن "كل إنسان مجتهد لا بد أن يلقى ثمار جهده في النهاية، فأنا على الصعيد الشخصي لا أؤمن بالموهبة وجينات الجسم إنما أؤمن بالعمل الجاد والجهد والاستمرارية".

وشدد على أنني "لا أتطلع نحو المشاركة من أجل تمثيل نفسي وحسب، إنما تمثيل كل إنسان عربي لديه طموح وحلم الوصول إلى أبعد الحدود، عسى أن أكون مثالا يحتذى به من قبل الآخرين".

وعن طموحاته المستقبلية، ختم بدران بالقول إن "هدفي هو إقامة مشروع في بلدي فيما يتعلق بالرياضة كنظام وأسلوب حياة، وأنا آمل تحقيق هذا الهدف وأن يعود بالفائدة على شبابنا ومجتمعنا".