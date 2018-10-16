نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، الثلاثاء، مباريات عديدة ضمن الدرجات الدنيا المختلفة في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة:
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 4)
هبوعيل كفر قاسم (1-2) عيروني بيت دغان
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 4)
مكابي شفاعمرو (0-1) الأخوة عرابة
شباب كفر كنا (0-2) النهضة الناصرة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 4)
اتحاد أبناء باقة (2-1) أخاء إكسال
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3)
أبناء كفر سميع (3-2) النادي الرياضي حتسور هجليليت
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 2)
الأخوة الفريديس (4-0) بيتار بردس حنا
مكابي برطعة (2-4) بيتار حيفا
هبوعيل أور عكيفا (1-0) أبناء جسر الزرقاء
الدرجة الثالثة – منطقة الجنوب (الجولة 2)
شباب رهط (2-1) مكابي أشكلون
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