نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، الثلاثاء، مباريات عديدة ضمن الدرجات الدنيا المختلفة في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة:

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 4)

هبوعيل كفر قاسم (1-2) عيروني بيت دغان

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 4)

مكابي شفاعمرو (0-1) الأخوة عرابة

شباب كفر كنا (0-2) النهضة الناصرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 4)

اتحاد أبناء باقة (2-1) أخاء إكسال

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3)

أبناء كفر سميع (3-2) النادي الرياضي حتسور هجليليت

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 2)

الأخوة الفريديس (4-0) بيتار بردس حنا

مكابي برطعة (2-4) بيتار حيفا

هبوعيل أور عكيفا (1-0) أبناء جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة – منطقة الجنوب (الجولة 2)

شباب رهط (2-1) مكابي أشكلون