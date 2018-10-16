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نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 22:15

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
من مباراة عرابة وشفاعمرو (عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، الثلاثاء، مباريات عديدة ضمن الدرجات الدنيا المختلفة في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة:

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 4)

هبوعيل كفر قاسم (1-2) عيروني بيت دغان

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 4)

مكابي شفاعمرو (0-1) الأخوة عرابة

شباب كفر كنا (0-2) النهضة الناصرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 4)

اتحاد أبناء باقة (2-1) أخاء إكسال

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3)

أبناء كفر سميع (3-2) النادي الرياضي حتسور هجليليت

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 2)

الأخوة الفريديس (4-0) بيتار بردس حنا

مكابي برطعة (2-4) بيتار حيفا

هبوعيل أور عكيفا (1-0) أبناء جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة – منطقة الجنوب (الجولة 2)

شباب رهط (2-1) مكابي أشكلون

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#مباريات
#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

من عرب 48

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