تعادل مثير لأبناء اللد وخسارة خارجية لأخاء الناصرة

تعادل فريق أبناء اللد في مباراته الخارجية أمام هبوعيل كتمون القدس بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم في الدقيقة 18 أضاف هبوعيل كتمون القدس الهدف الثاني، وفي الدقيقة 37 قلصّ اللاعب راز شابيط الفارق بهدف لصالح أبناء اللد، بعدها عاد اللاعب ذاته لاقتناص هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 43.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 81 جاء الهدف الثالث لهبوعيل كتمون القدس، وفي الدقيقة 90 أدرك اللاعب أمير بن شمعون هدف التعادل لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا التعادل رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق اللداوي بمباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة المقبل.

خسارة جديدة لأخاء الناصرة واستقالة المدرب

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة خارجية على يد هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 افتتح الفريق النصراوي باب التسجيل بواسطة لاعبه أنس دبور، ثم في الدقيقة 75 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل، وفي الدقيقة 90 تلقت شباك أخاء الناصرة هدفا ثانيا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر.

هذا، وقدم مدرب الفريق النصراوي، نجوان غريّب، استقالته في أعقاب عدم استقرار الفريق من ناحية النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة.