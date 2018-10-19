نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم فيما يلي مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة:
الدرجة الممتازة (الجولة 9)
هبوعيل رمات غان (2-1) أخاء الناصرة
هبوعيل كتمون القدس (3-3) أبناء اللد
هبوعيل إكسال (2-1) سكتسيا نس تسيونا
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 6)
الوحدة كفر قاسم (2-0) مكابي يفنة
هبوعيل كفار شليم (1-3) شمشون كفر قاسم
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 6)
هبوعيل آسي غلبواع (0-3) هبوعيل أم الفحم
هبوعيل هرتسليا (1-0) هبوعيل شفاعمرو
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) هبوعيل مجدال هعيمك
النادي الرياضي الطيرة (1-2) هبوعيل القدس
أبناء زلفة (1-1) هبوعيل باقة الغربية
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 5)
أبناء يافا (3-2) شباب الطيبة
هبوعيل كفر برا (1-0) النادي الرياضي تل أبيب
بيتار رمات غان (2-1) الشعاع كفر قاسم
شمشون أبناء الطيبة (2-1) اتحاد أبناء جت
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 5)
عيروني كسيفة (1-2) مكابي كريات ملاخي
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5)
أبناء كابول (1-1) أبناء نحف
هبوعيل البعينة (3-0) بيتار نهاريا
أبناء مجد الكروم (1-0) سكتسيا معلوت ترشيحا
الأخوة يركا (2-1) شباب كفر كنا
الأخوة عرابة (0-2) مكابي طمرة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5)
أبناء عرعرة عارة (1-2) أبناء مصمص
أبناء الفريديس (0-0) هبوعيل صندلة
هبوعيل دالية الكرمل (1-6) النادي الرياضي دبورية
أخاء إكسال (0-1) مكابي عرب النجيدات
أبناء الرينة (4-1) اتحاد أبناء باقة
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 4)
هبوعيل ترشيحا (1-3) هبوعيل نهاريا
أبناء طوبا الزنغرية (3-0) هبوعيل مروم هجليل
الأخوة سخنين (1-0) هبوعيل دير حنا
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 3)
شباب الكعبية (2-1) مكابي كريات يام
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 3)
هبوعيل مرحافيم (5-0) شباب الهواشلة
مكابي عراد (2-2) شباب رهط
مكابي حورة (3-1) هبوعيل شقيب السلام
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3)
هبوعيل كريات يام (7-1) الأخوة الفريديس
بيتار بردس حنا (0-3) أبناء قلنسوة
هبوعيل كريات حاييم (1-3) مكابي برطعة
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 4)
بيتار طوبروك (0-2) هبوعيل قلنسوة
مكابي كفار يونة (3-0) أبناء الطيرة
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