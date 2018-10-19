نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم فيما يلي مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة:

الدرجة الممتازة (الجولة 9)

هبوعيل رمات غان (2-1) أخاء الناصرة

هبوعيل كتمون القدس (3-3) أبناء اللد

هبوعيل إكسال (2-1) سكتسيا نس تسيونا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 6)

الوحدة كفر قاسم (2-0) مكابي يفنة

هبوعيل كفار شليم (1-3) شمشون كفر قاسم

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 6)

هبوعيل آسي غلبواع (0-3) هبوعيل أم الفحم

هبوعيل هرتسليا (1-0) هبوعيل شفاعمرو

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) هبوعيل مجدال هعيمك

النادي الرياضي الطيرة (1-2) هبوعيل القدس

أبناء زلفة (1-1) هبوعيل باقة الغربية

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 5)

أبناء يافا (3-2) شباب الطيبة

هبوعيل كفر برا (1-0) النادي الرياضي تل أبيب

بيتار رمات غان (2-1) الشعاع كفر قاسم

شمشون أبناء الطيبة (2-1) اتحاد أبناء جت

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 5)

عيروني كسيفة (1-2) مكابي كريات ملاخي

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5)

أبناء كابول (1-1) أبناء نحف

هبوعيل البعينة (3-0) بيتار نهاريا

أبناء مجد الكروم (1-0) سكتسيا معلوت ترشيحا

الأخوة يركا (2-1) شباب كفر كنا

الأخوة عرابة (0-2) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5)

أبناء عرعرة عارة (1-2) أبناء مصمص

أبناء الفريديس (0-0) هبوعيل صندلة

هبوعيل دالية الكرمل (1-6) النادي الرياضي دبورية

أخاء إكسال (0-1) مكابي عرب النجيدات

أبناء الرينة (4-1) اتحاد أبناء باقة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 4)

هبوعيل ترشيحا (1-3) هبوعيل نهاريا

أبناء طوبا الزنغرية (3-0) هبوعيل مروم هجليل

الأخوة سخنين (1-0) هبوعيل دير حنا

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 3)

شباب الكعبية (2-1) مكابي كريات يام

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 3)

هبوعيل مرحافيم (5-0) شباب الهواشلة

مكابي عراد (2-2) شباب رهط

مكابي حورة (3-1) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3)

هبوعيل كريات يام (7-1) الأخوة الفريديس

بيتار بردس حنا (0-3) أبناء قلنسوة

هبوعيل كريات حاييم (1-3) مكابي برطعة

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 4)

بيتار طوبروك (0-2) هبوعيل قلنسوة

مكابي كفار يونة (3-0) أبناء الطيرة