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هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 21:57

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية
صور من المباراة
عرب ٤٨ / وديع جبارين

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا على هبوعيل آسي غلبواع بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وافتتح التسجيل لصالح الفريق الفحماوي اللاعب ران رول بعد مرور 16 دقيقة على بداية المباراة، ثم وبفارق دقيقتين جاء الهدف الثاني من نيران صديقة.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة حسم اللاعب معمر قراقرة المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل أم الفحم.

وخلال أحداث الشوط الثاني، وصل هبوعيل أم الفحم إلى فرص تهديفية عديدة، لكنه لم ينجح في مضاعفة النتيجة.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#هبوعيل أم الفحم
#هبوعيل آسي غلبواع
#الدرجة الأولى

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

من عرب 48

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